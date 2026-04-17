Doppiopesismo rosso: insultare è legittimo se ti chiami Saviano

Ricapitoliamo un attimo, a beneficio del lettore, le tavole valoriali della convivenza (in)civile italica. Se sei un militante di centrodestra, non puoi percorrere il 18 aprile lo stesso tragitto (da Porta Venezia a Piazza Duomo a Milano) che compiranno il 25 aprile i monopolisti immaginari dell’antifascismo (è una delle obiezioni che sono seriamente arrivate da sinistra all’evento di Lega e Patrioti Europei). Se sei un guru del mainstream progressista e inclusivista, nonché monopolista immaginario dell’antimafia, puoi tranquillamente dare del malavitoso a un ministro della Repubblica.

Nulla di nuovo, è il rodatissimo doppiopesismo delle idee e delle parole, riproposto dai suoi gattopardeschi sostenitori, peraltro parecchio ringalluzziti dall’esito del referendum. Il luogo della storia, infatti, è un’aula del tribunale di Roma. Il guru in questione è Roberto Saviano, diciamo per comodità scrittore (alleghiamo scuse a Dostoevskij, Céline, Cormac McCarthy...). Il ministro, che è entrato in quell’aula col doppio torto preventivo di essere esponente di un governo di centrodestra nonché leader politico della Lega, è Matteo Salvini. La sentenza, più scontata di una mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, suona: assolto dall’accusa di diffamazione.