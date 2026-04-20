A1, camionista morto: travolto in autostrada da un'auto durante la protesta per il caro-carburante

Tragedia sull'autostrada A1 all'altezza di Caserta: nella notte un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nel tratto all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante.

La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato.

Sul posto dell'incidente è arrivata la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi dell'incidente. La protesta degli autotraportatori, organizzata da Trasportounito, per il periodo dal 20 al 25 aprile, contro il caro carburante, è poi finita poco prima delle 5 di stanotte. (ANSA). 2026-04-20T10:10:00+02:00 YEC-TOR ANSA per CAMERA03 GEST03

A seguito della sciagura, è stato poi sospeso il blocco dell'autotrasporto annunciato da Unatras dalla mezzanotte di domenica. A comunicarlo il segretario generale dell'organizzazione, Maurizio Longo. "A mezzanotte era partito il fermo, si stavano predisponendo i presidi quando una vettura a forte velocità nei pressi di Caserta ha travolto un padroncino che stava organizzando il presidio e che è morto", dice Longo, raggiunto dall'agenzia Ansa. "Dall'alba abbiamo iniziato gradualmente a sospendere il fermo perché questa cosa ci ha sconvolto. Era una persona giovane con famiglia".