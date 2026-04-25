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25 aprile, Mattarella e Giorgia Meloni all'Altare della Patria con i presidenti di Camera e Senato

sabato 25 aprile 2026
25 aprile, Mattarella e Giorgia Meloni all'Altare della Patria con i presidenti di Camera e Senato

1' di lettura

Terminata la cerimonia solenne per la deposizione di una corona d'alloro, in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Altare della Patria. Alla cerimonia, oltre ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e le altre alte cariche dello Stato, ha partecipato anche, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Deposta la corona, come di consueto, il Capo dello Stato ha salutato, oltre alle altre autorita' militari presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

Alle 11 Mattarella sara' invece a San Severino Marche.Al termine della cerimonia all'altare della Patria il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, scambiando qualche parola con i presenti. Poi la stretta di mano con la premier Giorgia Meloni, con i presidenti di Senato e Camera e con il presidente della Corte Costituzionale, quindi Mattarella è risalito sull'auto presidenziale per raggiungere l'aeroporto di Ciampino da cui partirà per le Marche, dove è prevista la celebrazione della festa della Liberazione con il Capo dello Stato.

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