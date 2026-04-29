Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"

Per Andrea Sempio si mette male? Stando a Mattino 5 le consulenze richieste dalla Procura sembrerebbero convergere in maniera significativa nel sostenere l’impianto accusatorio. Al centro delle analisi i contributi tecnici della professoressa Cristina Cattaneo, della BPA dei RIS di Cagliari e le indagini genetiche condotte dal dottor Carlo Previderè. Tutti sarebbero arrivati a conclusioni coerenti e complementari. Insomma, è la sintesi della trasmissione di Canale 5 risultati della BPA, incrociati con le valutazioni medico-legali della professoressa Cattaneo e con i dati genetici raccolti da Previderè, delineerebbero un quadro complessivo che, secondo le anticipazioni, si "incastra" in modo organico.

Lo stesso maresciallo Francesco Marchetto su Fatti di Nera ha ammesso gli errori fatti durante la precedente indagine. "Biciclette mai viste e orari falsati: se avessero fatto queste domande, il caso sarebbe chiuso da tempo". Per lui ci sono stati "mancati riscontri" fondamentali, mai effettuati in quasi due decenni.