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Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"

mercoledì 29 aprile 2026
Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"

1' di lettura

Per Andrea Sempio si mette male? Stando a Mattino 5 le consulenze richieste dalla Procura sembrerebbero convergere in maniera significativa nel sostenere l’impianto accusatorio. Al centro delle analisi i contributi tecnici della professoressa Cristina Cattaneo, della BPA dei RIS di Cagliari e le indagini genetiche condotte dal dottor Carlo Previderè. Tutti sarebbero arrivati a conclusioni coerenti e complementari. Insomma, è la sintesi della trasmissione di Canale 5 risultati della BPA, incrociati con le valutazioni medico-legali della professoressa Cattaneo e con i dati genetici raccolti da Previderè, delineerebbero un quadro complessivo che, secondo le anticipazioni, si "incastra" in modo organico.

Lo stesso maresciallo Francesco Marchetto su Fatti di Nera ha ammesso gli errori fatti durante la precedente indagine. "Biciclette mai viste e orari falsati: se avessero fatto queste domande, il caso sarebbe chiuso da tempo". Per lui ci sono stati "mancati riscontri" fondamentali, mai effettuati in quasi due decenni.

E ancora: "Perché su tre decreti di perquisizione presso l'abitazione di Stasi, nessuno è mai entrato nel capannone? I decreti parlano chiaro: si può perquisire ogni luogo nella disponibilità dell'indagato. Eppure quel luogo è rimasto un'ombra". Marchetto, pur confermando che "col senno di poi siamo tutti professori", ha ribadito che la risoluzione del caso era a portata di mano: "Se avessero fatto quelle domande subito, non saremmo qui dopo 18 anni".

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