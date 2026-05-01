Eolie, mangiano la pizza in gita e finiscono in ospedale: cos'è successo

Nausea, crampi addominali e febbre a 38 per alcuni studenti in gita alle Eolie dopo aver mangiato una pizza: è successo tra il 28 e il 29 aprile a Vulcano. Il gruppo, 120 persone tra allievi e docenti impegnati in un progetto formativo sportivo, ha iniziato a dare segni di cedimento subito dopo cena. I professori si sono mossi subito: mentre alcuni ragazzi venivano portati a braccio alla guardia medica dell’isola, il medico di turno faceva la spola con l’albergo per visitare chi non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, le condizioni dei ragazzi sono ora in miglioramento, ma il caso è ancora da chiarire. I carabinieri sono arrivati sull'isola per interrogare i presenti e ricostruire i movimenti della scolaresca, così da capire cosa sia successo davvero. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbe una cena in una pizzeria locale. Il sospetto, in particolare, è che una portata andata a male possa aver scatenato la valanga di malori. Non si capisce, però, perché l'intossicazione abbia colpito solo una parte del gruppo, risparmiando altre persone. A stare male, infatti, è stata solo una ventina di studenti.