Jannik Sinner, orgoglio-Tricolore: "Fiero di essere italiano, questo Paese..."

"Essere italiano è un orgoglio". Nonostante le solite polemiche che spesso vedono Jannik Sinner tirato in mezzo, il campione si dice felice di rappresentare il Tricolore. Ospite speciale della cena che Gucci organizza a Londra, il numero uno al mondo del tennis si è concesso a una lunga intervista a Vogue. "Sono molto orgoglioso di essere italiano - ha detto senza mezzi termini -. Mi sono sempre sentito fortunato a essere nato in un paese così bello". "Ovviamente - precisa - viaggio molto, quindi sono felicissimo quando torno a casa a Monaco, dove vivo ora. Ma ogni volta che ho tempo, voglio tornare a casa, perché i miei nonni sono entrambi vivi ed è molto importante per me trascorrere più tempo possibile con loro".

Ritiratosi dal Roland Garros a causa di alcuni problemi fisici, Jannik è pronto a tornare in campo: "Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che è stata davvero importante per me. Dopodiché, siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo impegnativo: Wimbledon, ovviamente, ma abbiamo anche lavorato molto per la tournée americana che ci sarà dopo".