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Jannik Sinner, orgoglio-Tricolore: "Fiero di essere italiano, questo Paese..."

martedì 23 giugno 2026
Jannik Sinner, orgoglio-Tricolore: "Fiero di essere italiano, questo Paese..."

2' di lettura

"Essere italiano è un orgoglio". Nonostante le solite polemiche che spesso vedono Jannik Sinner tirato in mezzo, il campione si dice felice di rappresentare il Tricolore. Ospite speciale della cena che Gucci organizza a Londra, il numero uno al mondo del tennis si è concesso a una lunga intervista a Vogue. "Sono molto orgoglioso di essere italiano - ha detto senza mezzi termini -. Mi sono sempre sentito fortunato a essere nato in un paese così bello". "Ovviamente - precisa - viaggio molto, quindi sono felicissimo quando torno a casa a Monaco, dove vivo ora. Ma ogni volta che ho tempo, voglio tornare a casa, perché i miei nonni sono entrambi vivi ed è molto importante per me trascorrere più tempo possibile con loro".

Ritiratosi dal Roland Garros a causa di alcuni problemi fisici, Jannik è pronto a tornare in campo: "Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che è stata davvero importante per me. Dopodiché, siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo impegnativo: Wimbledon, ovviamente, ma abbiamo anche lavorato molto per la tournée americana che ci sarà dopo". 

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E ancora: "Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottima forma. Ho giocato molto negli ultimi mesi, quindi un buon periodo di allenamento era fondamentale per far tornare il mio corpo più forte, e mi sono ripreso bene. Ma la cosa più importante per me è essere in un buon stato mentale, e sono molto felice di essere qui a Londra".

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