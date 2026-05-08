Scontrino folle in Puglia: quanto si paga una foglia di basilico sulla pizza

Un episodio apparentemente banale sta facendo discutere sui social dopo che un cliente di una pizzeria a Torre a Mare, nel Barese, ha trovato sullo scontrino un sovrapprezzo di 1 euro per l’aggiunta di basilico sulla sua pizza Margherita.

La cifra, seppur minima, ha scatenato un’ondata di reazioni indignate e ironiche online. La foto dello scontrino, pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha raccolto decine di commenti sarcastici: molti utenti hanno sottolineato che il basilico è un ingrediente base della pizza Margherita, ritenendo assurdo doverlo pagare come extra.

Diversi commenti hanno criticato la prassi di applicare supplementi su ingredienti considerati standard, con alcuni utenti che hanno raccontato di aver vissuto esperienze simili nello stesso locale. Tra le osservazioni più ricorrenti c’è quella secondo cui sarebbe più trasparente indicare direttamente sul menu il prezzo finale della pizza (in questo caso da 7 a 8 euro) invece di applicare sovrapprezzi a sorpresa al momento del conto.L’episodio ha riaperto il dibattito sui costi aggiuntivi nei ristoranti e sulla chiarezza nella presentazione dei prezzi, trasformando un piccolo supplemento in un caso virale sui social.