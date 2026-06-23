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Coffe Break, Dell'Arti impazzisce contro Susanna Ceccardi: "Vattene a fanc***"

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martedì 23 giugno 2026
Coffe Break, Dell'Arti impazzisce contro Susanna Ceccardi: "Vattene a fanc***"

1' di lettura

Quando a sinistra non si hanno più gli argomenti per controbattere, passano direttamente alle volgarità. In estrema sintesi, è proprio quello che è accaduto durante l'ultima puntata di Coffe Break su La7. Ospiti della trasmissione Susanna Ceccardi - in collegamento da Bruxelles - e Giorgio Dell'Arti. Si stava discutendo circa lo stato dell'economia americana, confrontando l'amministrazione Trump con quella guidata da Joe Biden, suo predecessore alla Casa Bianca. La leghista stava spiegando come con il repubblicano ci fosse un sostanziale cambio di direzione. Ma a quel punto il giornalista ha perso la testa. E ha cominciato a mandare a quel Paese la sua interlocutrice: "Vattene a fanc***". Gelo in studio. 

"Ma che signore, che eleganza", la reazione della Ceccardi. "Io non ho parole", ha poi aggiunto. "Brava, finalmente non hai parole", ha replicato lo scrittore. "Il vostro snobismo antidemocratico ha stufato ed è pericoloso - ha ribadito la leghista -, è veramente sovversivo. Fortunatamente in Italia possono votare tutti, per mandarvi a casa. Ridillo pure che sei contro la democrazia, contro l'abolizione del suffragio universale. Ridillo". Soltanto dopo l'intervento del conduttore Andrea Pancani, Dell'Arti è ritornato in sè: "Chiedo scusa. Scusami". Ma il danno ormai è fatto.

Coffe Break, la lite tra Dell'Arti e Ceccardi

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coffe break
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