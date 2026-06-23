Alex Schwazer, "pomata, bistecca o asciugamano?": le stoccate dei colleghi

La notizia della nuova positività all'Epo di Alex Schwazer è arrivata lunedì in mattinata. Passate poche ore, sui social sono comparse due storie che molti interpretano come una risposta, nemmeno troppo velata. A pubblicarle sono Antonella Palmisano e Massimo Stano, due dei nomi più importanti della marcia italiana. Palmisano ha scelto una via semplice: una foto con i popcorn e la scritta "Netflix". Nient'altro. Quanto basta però per far pensare subito alla serie documentaria "Running for my Truth: Alex Schwazer", uscita nel 2023 e dedicata alla versione dell'ex campione olimpico sulla lunga vicenda che lo accompagna ormai da anni.
Stano, invece, è stato molto meno criptico. Nelle sue storie compare un sondaggio: "Secondo voi cosa sarà stato contaminato — scrive — pomata, bistecca o asciugamano in palestra". Un riferimento che rimanda alle spiegazioni e alle ipotesi emerse nel corso degli anni attorno ai casi che hanno coinvolto Schwazer. Non è la prima volta che i due azzurri prendono posizione. Palmisano lo aveva già fatto senza troppi giri di parole: "Per me non esistono seconde occasioni — aveva detto nel 2025 a Vanity Fair parlando di doping — Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia, lo sport che amo, danneggiando l’immagine di questa disciplina.
In un'altra occasione, Palmisano aveva aggiunto: "La mia opinione è chiara. Ritengo che chi tradisca i valori sportivi utilizzando il doping per raggiungere dei risultati debba essere allontanato in maniera definitiva. Mi spiace che, quando la marcia riesce a conquistare un posto rilevante nelle notizie dei media, sia spesso per situazioni negative”. Anche Stano non aveva nascosto il proprio dissenso quando si era iniziato a parlare di un possibile ritorno di Schwazer nel giro federale. Per questo le storie pubblicate dopo la diffusione della notizia vengono lette come qualcosa di più di una semplice battuta. Nessuno dei due cita direttamente l'ex oro olimpico di Pechino, ma non c’è bisogno per capire che si tratti di lui.