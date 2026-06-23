Alex Schwazer, "pomata, bistecca o asciugamano?": le stoccate dei colleghi

La notizia della nuova positività all'Epo di Alex Schwazer è arrivata lunedì in mattinata. Passate poche ore, sui social sono comparse due storie che molti interpretano come una risposta, nemmeno troppo velata. A pubblicarle sono Antonella Palmisano e Massimo Stano, due dei nomi più importanti della marcia italiana. Palmisano ha scelto una via semplice: una foto con i popcorn e la scritta "Netflix". Nient'altro. Quanto basta però per far pensare subito alla serie documentaria "Running for my Truth: Alex Schwazer", uscita nel 2023 e dedicata alla versione dell'ex campione olimpico sulla lunga vicenda che lo accompagna ormai da anni.

Stano, invece, è stato molto meno criptico. Nelle sue storie compare un sondaggio: "Secondo voi cosa sarà stato contaminato — scrive — pomata, bistecca o asciugamano in palestra". Un riferimento che rimanda alle spiegazioni e alle ipotesi emerse nel corso degli anni attorno ai casi che hanno coinvolto Schwazer. Non è la prima volta che i due azzurri prendono posizione. Palmisano lo aveva già fatto senza troppi giri di parole: "Per me non esistono seconde occasioni — aveva detto nel 2025 a Vanity Fair parlando di doping — Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia, lo sport che amo, danneggiando l’immagine di questa disciplina.