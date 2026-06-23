Otto e mezzo, Renzi: "Tra una foto con Conte e Bonelli e una con Obama..."

"Tra fare una foto con Bonelli e Conte e una con Obama e mia figlia, le dico la verità... Non ho alcun dubbio": Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto riferendosi sia al suo viaggio a Chicago per la cerimonia inaugurale dell'Obama Presidential Center sia alla sua assenza dalla foto del campo largo, il selfie scattato lo scorso 16 giugno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli in un'osteria romana. Una foto che ha acceso il dibattito sul perimetro della coalizione progressista. Renzi, poi, ha aggiunto: "Al di là delle battute, io non sono stato avvisato prima, mi è stato detto dopo, poi è uscito immediatamente il post di Fratoianni. Però francamente noi non possiamo replicare all'asilo nido della Meloni con polemiche da asilo nido".
"Ma c'è un problema di fiducia", gli ha fatto notare la Gruber. E il leader di Italia Viva ha risposto: "Io penso che il problema di questo Paese per la sinistra sia Meloni. Quindi io impiego tutte le mie energie nel fare opposizione alla Meloni. Penso che se Meloni rivince, manda al Quirinale un sovranista o ci va lei stessa, quindi diamo 10 anni di Chigi alla destra e 7 anni di Colle. Siccome io sono uno di quelli che ha lavorato per Mattarella e non per La Russa o Mantovano o la Meloni stessa, francamente la considero una priorità".
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Incalzato dalla conduttrice sul tema della fiducia nei suoi confronti, poi, Renzi ha sottolineato: "Il centrosinistra deve decidere se parlare di futuro o di passato. Se si guarda al passato, ciascuno può aprire le pagine degli altri. Io non ho mai fatto un governo con Matteo Salvini ministro dell'Interno, io ho mandato Mattarella al Quirinale, non ho mandato Salvini al Viminale. Vogliamo parlare di passato? Parliamone. Penso però che non serva a nessuno. Se invece si vuole ragionare sul futuro, allora serve un accordo che parli davvero di futuro".
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