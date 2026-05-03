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Angri, la donna evira il marito? Il caso deflagra: chi vuole difendere gratis l'uomo

domenica 3 maggio 2026
Angri, la donna evira il marito? Il caso deflagra: chi vuole difendere gratis l'uomo

1' di lettura

"Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie". Il caso di Angri, dove una donna di 35 anni ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato durante un pranzo in casa, ha sconvolto l'Italia intera.

E ora l'avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto 1523.it - Potere ai Diritti, ha deciso di intervenire in prima persona entrando nel caso come un Caterpillar. "Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate".

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La vicenda, insomma, di per sé sconcertante, pare destinata a uscire dalla cronaca nera e dall'interesse locale della cittadina dell'Agro Nocerino Sarnese, in Campania. La donna, bengalese come il marito, avrebbe messo in atto il suo folle piano di vendetta a seguito della pretesa della vittima di portare anche la prima moglie nella casa dove la coppia si era trasferita.

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Una "punizione" atroce e bruale che non può non far riflettere. "L'episodio di Angri - sottolinea Pisani, che fa sapere di essere disposto a difendere gratis l' uomo evirato - rappresenta una scena che scuote le coscienze e richiama le istituzioni a un intervento concreto e responsabile".  Pisani annuncia anche che il movimento si costituìrà parte civile nel procedimento penale: "La violenza va condannata sempre, in ogni forma e indipendentemente da chi la commette", conclude il professionista. 

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