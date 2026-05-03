Angri, la donna evira il marito? Il caso deflagra: chi vuole difendere gratis l'uomo

"Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie". Il caso di Angri, dove una donna di 35 anni ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato durante un pranzo in casa, ha sconvolto l'Italia intera. E ora l'avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto 1523.it - Potere ai Diritti, ha deciso di intervenire in prima persona entrando nel caso come un Caterpillar. "Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate".

Angri choc, donna tradita evira il marito: come lo ritrovano Orrore puro e scena macabra e truculenta ad Angri, in via Zurlo. Una donna di 35 anni ha scoperto che il marito, di sei ...

La vicenda, insomma, di per sé sconcertante, pare destinata a uscire dalla cronaca nera e dall'interesse locale della cittadina dell'Agro Nocerino Sarnese, in Campania. La donna, bengalese come il marito, avrebbe messo in atto il suo folle piano di vendetta a seguito della pretesa della vittima di portare anche la prima moglie nella casa dove la coppia si era trasferita.

Angri, donna evira il marito? Retroscena scabroso: cosa voleva fare l'uomo C'è del torbido dietro il clamoroso caso di Angri, dove una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, ha e...