Crolla il balcone mentre stende i panni: Livorno sotto choc

Tragedia a Livorno, dove il parziale cedimento di un balcone ha provocato la morte di Roberta Celli, 56 anni. L’incidente è avvenuto in via Bonomo, in una palazzina risalente agli anni Sessanta-Settanta. La donna, insegnante, sposata e madre di due figli, era appena rientrata da una giornata al mare e si trovava sul terrazzo del terzo e ultimo piano per stendere i panni quando la struttura ha improvvisamente ceduto.

La 56enne è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. Nella caduta, alcune parti del balcone hanno colpito e danneggiato anche i due terrazzi sottostanti. Il forte rumore ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato la donna in ospedale. Nonostante i tentativi dei sanitari, Celli è morta poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche sulla sicurezza dell’edificio. In attesa di accertare la stabilità della struttura, è stata disposta in via precauzionale l’interdizione di altri tre balconi della palazzina, anche se non direttamente coinvolti nel crollo. La polizia municipale ha inoltre transennato la zona e chiuso al traffico le strade vicine, permettendo ai soccorritori di operare in sicurezza. Restano ora da chiarire le cause del cedimento e le condizioni degli altri terrazzi dell’edificio.