Angri choc, donna tradita evira il marito: come lo ritrovano

Orrore puro e scena macabra e truculenta ad Angri, in via Zurlo. Una donna di 35 anni ha scoperto che il marito, di sei anni più grande, la tradiva. E al termine di una crisi coniugale che per la coppia di origini bengalesi durava da tempo, ha deciso di vendicarsi nel modo più sanguinario possibile.

Un pomeriggio atroce, quello dell'uomo: la moglie ha infatti deciso di punirlo per la relazione extraconiugale prima narcotizzandolo, mescolando del sonnifero nel pranzo. Quindi, una volta inerme, è stato evirato. La donna gli ha reciso di netto il pene con un coltello da cucina.

Una volta finito l'effetto del narcotico, il marito si è svegliato per il dolore lancinante e ha iniziato a urlare coperto di sangue. Nonostante le sofferenze, si è trascinato fuori di casa per chiuedere aiuti ai vicini. I soccorsi sono stati allertati, insieme ai carabinieri.

Arrivati sul posto gli agenti del reparto territoriale di Nocera Inferiore non hanno potuto far altro che arrestare la donna, novella Lorena Bobbitt (la ragazza americana che nel 1993 divenne tristemente famosa nel mondo per aver evirato il marito violento, John Wayne Bobbitt), ora detenuta nel carcere di Fuori. Per l'uomo invece l'inevitabile ricovero nell'ospedale di Nocera Inferiore.