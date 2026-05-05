Andrea Sempio, quel messaggio del 2015 che ricorda l'omicidio: "Calcio in testa e arma per difendersi"

Un nuovo e agghiacciante messaggio datato Natale 2015 solleva parecchi dubbi. A riportarlo è Mattino 5 che mostra quanto scritto dall'utente "Andreas" sul forum "Italian Seduction". Attraverso il nickname utilizzato da Andrea Sempio , viene scritto: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino... Perché se poi quello si rialza, se spuntano gli amici, se si muove ancora, ero da solo etc. è una mentalità che nasce dalla mancanza di controllo sulla situazione. Si può avere il controllo durante una situazione d’emergenza?".

Un messaggio, quello riportato dalla trasmissione condotta da Federica Panicucci su cui molti in studio fanno notare che somiglia alla dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi. Intanto l'avvocato dell'indagato per il delitto di Garlasco fa sapere che il suo assistito "non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato". Insomma, Sempio non risponderà alle domande dei magistrati di Pavia che indagano sul delitto di Chiara Poggi. "La difesa deve essere altissima, solidissima, perché è la seconda volta che viene convocato al buio - dice la legale dell'indagato -. Quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali - che non abbiamo inventato noi - che cosa effettivamente la Procura ha raccolto". Sulla barista, la ragazza indicata dai legali come "la ragazza da cui era ossessionato" Sempio e di cui parlava su un forum online, Angela Taccia aggiunge: "Non abbiamo ancora sentita la barista perché la stiamo cercando e stiamo valutando. Io so dov'è, so chi è, ma mia nonna diceva 'prima di muovere i piedi, pensa'. Le cose fatte di fretta adesso non servono. Adesso abbiamo l'interrogatorio, dopodiché faremo altro".