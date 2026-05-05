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Andrea Sempio sconvolge ancora: "Mi attizza Giorgia Meloni"

martedì 5 maggio 2026
Andrea Sempio sconvolge ancora: "Mi attizza Giorgia Meloni"

1' di lettura

Dietro il nickname Andreas del forum "italianseduction" c'è Andrea Sempio. Ormai è ufficiale. Quello che invece è una novità sono i contenuti di alcune chat emersi in queste ore. Ecco per esempio la domanda datata 30 marzo 2016. Sul portale un utente chiamato "IlConteMascetti" chiede: "E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi t**te, c**i e faccine d’angelo". La risposta di Andreas? "La Meloni".

L'effetto a cui fa riferimento IlConteMascetti - come riportato da Open - è quello che lui definisce "Complesso della Littizzetto" e che spiega così: "Io soffro di quello che chiamo 'Complesso della Littizzetto', non nel senso che vorrei lavorare con Fazio. Questo complesso si può spiegare con tre affermazioni: darei volentieri due botte (ma anche quattro) alla Littizzetto. Ai miei occhi Geppi Cucciari è un bel pezzo di fregna. Se potessi scegliere tra la Cortellesi e la Lima per una notte di sesso, Adriana resterebbe a casa".

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Da qui la "call to action". IlConteMascetti iinvita gli altri uomini iscritti al forum sulla seduzione a dire la proprio: "E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo". È a questo punto che arriva la risposta di Sempio. Ma a chi gli chiede le motivazioni, l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi non risponde. Nove mesi dopo smetterà addirittura di partecipare alle conversazioni del forum dei seduttori.

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