Marco Poggi, Fabrizio Gallo: "La sua posizione più complicata di quella di Sempio, cosa rischia"

Si parla di Garlasco a Mattino 5. Proprio nelle ore in cui Marco Poggi e Andrea Sempio sono entrambi in Procura per essere ascoltati, Federica Panicucci pone diverse domande ai suoi ospiti. Tra questi Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati (a suo volta ex legale di Sempio). "Supponiamo - esordisce la conduttrice di Canale 5 - che oggi portino a Marco Poggi alcune evidenze difficilmente smentibili. Marco Poggi potrebbe ammettere alcune cose. Supponiamo che nell'interrogatorio del 20 maggio 2025, in cui è stato piuttosto criptico e questo sappiamo, non le abbia ammesse. In questo caso si paventano dei reati? Io non racconto prima e racconto adesso? Cos'è, falsa testimonianza potrebbe essere?".

Da qui la conclusione: "Ecco perché la posizione sarà molto molto molto molto complicata e contrariamente a Sempio che è difeso da due bravissimi avvocati, Marco Poggi starà solo, senza nessuno, davanti a un ufficio di procura che ha ben chiara la situazione e soprattutto chi ha ucciso Chiara Poggi".