Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Marco Poggi, Fabrizio Gallo: "La sua posizione più complicata di quella di Sempio, cosa rischia"

mercoledì 6 maggio 2026
Marco Poggi, Fabrizio Gallo: "La sua posizione più complicata di quella di Sempio, cosa rischia"

1' di lettura

Si parla di Garlasco a Mattino 5. Proprio nelle ore in cui Marco Poggi e Andrea Sempio sono entrambi in Procura per essere ascoltati, Federica Panicucci pone diverse domande ai suoi ospiti. Tra questi Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati (a suo volta ex legale di Sempio). "Supponiamo - esordisce la conduttrice di Canale 5 - che oggi portino a Marco Poggi alcune evidenze difficilmente smentibili. Marco Poggi potrebbe ammettere alcune cose. Supponiamo che nell'interrogatorio del 20 maggio 2025, in cui è stato piuttosto criptico e questo sappiamo, non le abbia ammesse. In questo caso si paventano dei reati? Io non racconto prima e racconto adesso? Cos'è, falsa testimonianza potrebbe essere?".

Immediata la replica di Gallo: "Assolutamente sì, falsa testimonianza. E siccome non è coperto dalla prescrizione potrebbero addirittura trasmettere gli atti alla procura, al loro ufficio di procura per procedere per il delitto di falsa testimonianza".

Andrea Sempio e Marco Poggi, rumors: il piano dei pm per incastrarli durante l'interrogatorio

In questi giorni la Procura di Pavia vuole sentire tutti. Non solo Andrea Sempio, ad oggi unico indagato per la morte di...

Da qui la conclusione: "Ecco perché la posizione sarà molto molto molto molto complicata e contrariamente a Sempio che è difeso da due bravissimi avvocati, Marco Poggi starà solo, senza nessuno, davanti a un ufficio di procura che ha ben chiara la situazione e soprattutto chi ha ucciso Chiara Poggi". 

Garlasco, Marco Poggi arrivato in Procura: il dettaglio sulla sua auto

Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è entrato - dribblando i numerosi giornalist...
tag
mattino 5
marco poggi
fabrizio gallo
andrea sempio

Cosa non torna Andrea Sempio, clamoroso: ecco quanto è durato il suo interrogatorio

L'interrogatorio Delitto di Garlasco: l'arrivo di Andrea Sempio in procura a Pavia

Puntata 3 Il dubbio e l’abisso di Garlasco

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, clamoroso: ecco quanto è durato il suo interrogatorio

Andrea Sempio, clamoroso: ecco quanto è durato il suo interrogatorio

Redazione
Profanazione della tomba di Pamela Genini, nuovo interrogatorio per Francesco Dolci

Profanazione della tomba di Pamela Genini, nuovo interrogatorio per Francesco Dolci

Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa

Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa

Redazione
Garlasco, Marco Poggi arrivato in Procura: il dettaglio sulla sua auto

Garlasco, Marco Poggi arrivato in Procura: il dettaglio sulla sua auto

Redazione