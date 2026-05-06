Andrea Sempio e Marco Poggi, rumors: il piano dei pm per incastrarli durante l'interrogatorio

Queste le sue parole: "Non ho avuto contatti con i familiari, ho appreso della notizia pochi minuti fa, comunicatami tra l’altro da un vostro collega della carta stampata. Credo che Marco sia assolutamente sereno in merito, come è successo nella precedente circostanza risponderà a tutte le domande che gli verranno fatte, senza nessun problema. Penso che da parte sua ci sia la massima serenità, pur ovviamente con uno stato d'animo preoccupato dalla situazione che si sta verificando e per il fatto che uno dei suoi amici venga indicato come responsabile della morte di sua sorella".

Rinaldi, però, abbozza un dubbio: "Scegliere per la convocazione la stessa ora, lo stesso sito, per lui e Sempio, è casuale oppure c'è una strategia da parte della Procura?". Redaelli minimizza il tutto: "Considerato che Marco e Andrea Sempio hanno continuato a coltivare la loro amicizia e hanno continuato a sentirsi anche in vigenza della presente indagine, credo che anche io avrei fatto la stessa cosa. Avrei fatto in modo che le due persone si presentassero contemporaneamente per valutare le risposte date alle medesime domande, credo che sia corretto agire così". Rinaldi, però, non ci sta e la chiude così: "Io, dottore, la leggo in maniera diversa".