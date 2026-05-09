Sonia Bottacchiari e figli scomparsi, una svolta clamorosa: dove sono stati visti

Le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni sono entrate in una fase delicata. La famiglia è scomparsa da Castell’Arquato (Piacenza) e il caso si è spostato in Friuli Venezia Giulia.Il 6 maggio è stata ritrovata la loro Chevrolet Captiva in un parcheggio di via Monte Grappa a Tarcento (Udine). All’interno dell’auto non c’erano né i tre né le tende che avevano portato con sé. Con loro mancano anche i quattro cani (un maremmano e tre meticci). L’ultimo contatto risale alla sera del 20 aprile: Sonia ha chiamato l’ex marito Yuri Groppi dicendo di essere diretta verso un campeggio a Gemona, località dove però non risultano prenotazioni.

Quasi contemporaneamente, la figlia sedicenne ha inviato un ultimo messaggio a una compagna di classe. Dal giorno seguente i telefoni sono risultati irraggiungibili e poi spenti.Gli investigatori propendono per un allontanamento volontario. A rafforzare questa ipotesi ci sono gli ultimi acquisti fatti da Sonia: ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per attirare animali selvatici, un vero e proprio “kit di sopravvivenza”. La famiglia potrebbe essere stata influenzata da una vacanza dedicata all’arrampicata fatta l’anno scorso proprio in Friuli.