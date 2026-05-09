Sonia Bottacchiari e figli scomparsi, una svolta clamorosa: dove sono stati visti

Le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni sono entrate in una fase delicata. La famiglia è scomparsa da Castell’Arquato (Piacenza) e il caso si è spostato in Friuli Venezia Giulia.Il 6 maggio è stata ritrovata la loro Chevrolet Captiva in un parcheggio di via Monte Grappa a Tarcento (Udine). All’interno dell’auto non c’erano né i tre né le tende che avevano portato con sé. Con loro mancano anche i quattro cani (un maremmano e tre meticci). L’ultimo contatto risale alla sera del 20 aprile: Sonia ha chiamato l’ex marito Yuri Groppi dicendo di essere diretta verso un campeggio a Gemona, località dove però non risultano prenotazioni.
Quasi contemporaneamente, la figlia sedicenne ha inviato un ultimo messaggio a una compagna di classe. Dal giorno seguente i telefoni sono risultati irraggiungibili e poi spenti.Gli investigatori propendono per un allontanamento volontario. A rafforzare questa ipotesi ci sono gli ultimi acquisti fatti da Sonia: ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per attirare animali selvatici, un vero e proprio “kit di sopravvivenza”. La famiglia potrebbe essere stata influenzata da una vacanza dedicata all’arrampicata fatta l’anno scorso proprio in Friuli.
Piacenza, Sonia Bottacchiari scomparsa assieme ai due figli: l'ultima chiamata e il giallo delle tendeUn giallo per cui è stato attivato a Tarcento (Udine) il posto di comando avanzato. In queste ore i soccorritori ...
Le ricerche si concentrano nei boschi della pedemontana friulana, in un raggio di circa 20 km dal luogo del ritrovamento dell’auto. Una testimonianza ritenuta attendibile di un escursionista che dice di averli incontrati in zona montana ha fornito nuove coordinate: sul posto stanno operando vigili del fuoco con l’elicottero. È stato allertato anche il confine con la Slovenia.Yuri Groppi e il nonno materno Riccardo Bottacchiari hanno lanciato appelli accorati affinché la famiglia si faccia sentire.