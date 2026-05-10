Garlasco, colpo di scena sulla traccia 33: "Cosa c'è sotto l'impronta di Sempio"

Per la Procura di Pavia la traccia 33, l’impronta di mano destra trovata sulla parete destra della scala interna della villetta di Garlasco, è di Andrea Sempio. Lo ha confermato il fascicolo depositato il 7 maggio 2025 al termine delle indagini.L’impronta è considerata rilevante per l’omicidio perché “bagnata” e con macchie simili a schizzi, come riferito dai carabinieri del RIS interrogati nel 2025.

Si trova vicino alla traccia 45, una goccia di sangue di Chiara Poggi staccatasi da un oggetto insanguinato (probabilmente l’arma o parte del corpo della vittima) che è caduto dall’alto verso il basso con direzione obliqua. La Procura sottolinea che la goccia si trova appena sotto e leggermente a destra della 33, collegando così l’impronta direttamente alla dinamica del delitto.Nel 2007 il RIS aveva ritenuto la traccia particolarmente interessante: era l’unica per cui decisero di grattare l’intonaco della parete per analizzarla.