Andrea Sempio, l'incubo dell'hard-disk: "Non ce n'è di foto, capisci?"

Se oggi Andrea Sempio sembra più consapevole della possibilità del rinvio a giudizio o, quantomeno, più stabile nelle apparizioni e nelle interviste che ha concesso per ribadire la sua innocenza, quello che emerge dalle intercettazioni fatte nel 2025 lo vede molto molto più agitato della situazione in essere. Si procede per gradi. Il 27 febbraio di un anno fa a Sempio è stato notificato l'avviso di garanzia per l'omicidio di Chiara Poggi. La tensione aumenta e il 4 marzo il nuovo indagato viene convocato nella caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano per il prelievo delle impronte digitali con il laser, procedura compromessa da un problema tecnico e ripetuta il 16 aprile con la metodologia tradizionale dell'inchiostro.

Nel pomeriggio, tornando a Garlasco, Sempio è già intercettato e comincia ad agitarsi: “Delega dattiloscopici, ossignur, malissimo. No, perché l'abbiamo già detto che non c'entro, l'ho già spiegato. Lo sai che deve succederti, sei a posto”. Prima di arrivare a casa parla tra sé a proposito della sua presenza nella villetta di via Pascoli nei giorni antecedenti l'omicidio di Chiara, avvenuto il 13 agosto 2007: “Io ero in casa probabilmente settimana prima, fino alla settimana prima. Quindi se adesso mi dicono: ‘Eh, ma ci sono...’, come ho già detto più e più volte lo so ero...”.