Andrea Sempio umiliato dall'ex compagno: "Se avesse un altro avvocato..."

"Se avessi avuto un altro avvocato saresti già fuori dall'indagine. Credo mi avesse risposto: mah, vediamo”: un amico di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, lo avrebbe detto al 38enne scherzando su quanto sta succedendo da quando è ripartita l'inchiesta della Procura di Pavia sull'uccisione della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Sempio, amico del fratello della vittima, è finito sotto la lente degli inquirenti prima nel 2017, finendo archiviato, e poi di nuovo l'anno scorso. Unico condannato per il delitto, invece, è l'ex della vittima, Alberto Stasi.
L'amico di Sempio ascoltato dai pm è uno dei maturandi dell'anno scolastico 2006/07 all'Ipsia di Sannazzaro de' Burgondi, la quinta frequentata da Andrea. Gli investigatori hanno ascoltato tutti loro tra novembre e gennaio scorsi. “Una persona totalmente gentile ed educata, di certo non come viene descritto oggi sui giornali — ha detto l'amico ed ex compagno di classe ai carabinieri della Omicidi di via Moscova — escludo al cento per cento che sarebbe in grado di fare quello che i giornali scrivono. Cioè di compiere l'omicidio di Chiara Poggi. A parere mio personale, si sta facendo troppo per niente”.
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Alcuni dei sospetti della Procura nascerebbero da un video, girato in classe col cellulare, che riprende un momento di goliardia e che è finito sul computer di Chiara Poggi il 20 luglio 2007, mentre la ragazza era a Londra dal fidanzato Stasi. In quella data, secondo gli investigatori, sarebbe finito su una penna usb anche un video intimo della coppia. Questo, sempre secondo l'accusa, sarebbe la base di partenza dell’ossessione presunta di Sempio per la ragazza.