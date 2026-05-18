Salim El Koudri, ancora odio e insulti: "Gliela faccio pagare agli italiani"

La rabbia, la disoccupazione, l’isolamento. E poi quel rancore covato per anni fino all’esplosione. È il ritratto che emerge da Ravarino, nel modenese, dove tutti conoscevano Salim El Koudri, ma oggi fingono di non sapere nulla. Il trentunenne che a Modena ha travolto un gruppo di pedoni con una Citroen C3 grigio antracite viene descritto come un uomo chiuso, frustrato e sempre più distante da tutti. Questo è ciò che emerge raccogliendo testimonianze e umori del paese.

Tutto sarebbe iniziato negli anni del Covid. Un contratto a termine non rinnovato, mesi senza lavoro – si legge sul Giornale - e la convinzione di essere stato escluso. “Non ti vogliono perché non sei come loro”, sarebbe diventato il pensiero fisso di El Koudri. Al bar Rami, nella frazione dove viveva, arrivava spesso da solo. Parlava al telefono, lunghe conversazioni in francese, senza legare con nessuno. Un presunto amico tunisino racconta: “Salim era incazzato, sempre di più. Sai che significa per uno come lui, intelligente, laureato, starsene a casa ancora con i genitori, vedere le loro facce? Aveva voglia di fare qualcosa, di farsi vedere”. E ancora: “Glielo faccio vedere io agli italiani, glielo faccio vedere a questi maledetti cristiani”.