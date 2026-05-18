Garlasco, il vigile sulla mamma di Sempio: "Mai vista lì"

Nel contesto delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (13 agosto 2007), i carabinieri di Milano hanno ascoltato per la seconda volta Antonio, vigile del fuoco ora in pensione di Vigevano.Dai tabulati telefonici della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, sono emersi 17 messaggi scambiati con Antonio la sera del 12 agosto 2007. L’uomo ha confermato una relazione extraconiugale: i due si incontravano a casa sua a Olevano di Lomellina, accordandosi il giorno prima. Ha escluso incontri a Vigevano ("lei era sposata") e ha detto di non credere che Daniela potesse andare a controllarlo sul posto di lavoro a sua insaputa, pur essendo lui in servizio la mattina dell’omicidio.Successivamente, gli investigatori hanno intercettato (22 ottobre 2025) una conversazione tra i genitori di Sempio riguardo allo scontrino del parcheggio presentato come alibi.

Secondo la lettura dei pm, Giuseppe Sempio avrebbe detto alla moglie: "lo scontrino lo hai fatto tu", per poi commentare ironicamente le voci su un supertestimone. Per gli inquirenti questa frase dimostrerebbe che lo scontrino è stato prodotto in casa Sempio, rendendo così inattendibile l’alibi di Andrea.