Matilde Baldi, le chat agghiaccianti di Vacchina: "Gt3 distrutta sono un po' off"

Nelle chat WhatsApp finite agli atti dell’inchiesta emergono le reazioni immediate di Franco Vacchina dopo l’incidente mortale dell’11 dicembre 2025 sulla tangenziale di Asti.Quella sera il commerciante di pneumatici, alla guida della sua Porsche GT3, procedeva a oltre 200 km/h e, secondo la Procura, era impegnato in una gara con un’altra auto. Ha tamponato violentemente la Fiat 500 su cui viaggiava Matilde Baldi, deceduta il 16 dicembre dopo cinque giorni di coma.

Nei messaggi inviati agli amici mentre la ragazza era ancora ricoverata, Vacchina appare concentrato soprattutto sulla sua macchina distrutta. Scrive testualmente: "Tra il caos del lavoro e l’incidente in cui ho distrutto la Gt3 nuova, sono un po’ off"

.Nei messaggi tenta di attivare conoscenze altolocate ("Conosci il prefetto di Asti?", "Sei sempre in contatto con Rasero, il sindaco?"), cerca contatti con un perito e prova a spostare le responsabilità sostenendo possibili problemi alle cinture e agli airbag della Fiat 500.Di fronte alle accuse di gara ("C’è gente che veramente ti vuole morto"), si difende: "Come fai a credere che stessi facendo una gara, alle 20.15, con il traffico a palla?".In nessuna delle chat pubblicate da La Stampa emerge una sola parola di cordoglio, preoccupazione o dolore per Matilde. Vacchina è ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale e tentato inquinamento delle prove. Insieme a lui è indagato un imprenditore torinese per omissione di soccorso.