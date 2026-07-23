Padova, pirata della strada travolge bimbo di un anno sul passeggino: come lo beccano

È stato identificato e denunciato l'automobilista che il 3 luglio, in via Volturno a Padova, ha investito un passeggino con all'interno un bambino per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Alla guida della Lancia Y c'era un uomo di 46 anni, residente a Ponte San Nicolò.

L'incidente è avvenuto davanti a numerosi testimoni. Dopo l'impatto, il piccolo è stato sbalzato fuori dal passeggino e scaraventato a terra, mentre la madre, che si trovava a pochi centimetri, è rimasta miracolosamente illesa. Sotto choc, la donna ha iniziato a chiedere aiuto mentre il conducente si dava alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale sanitario del Suem 118. In un primo momento le condizioni del bambino avevano destato forte preoccupazione, ma gli accertamenti eseguiti al pronto soccorso pediatrico hanno escluso conseguenze gravi. Il piccolo è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Le indagini sono partite dalle testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente, che hanno permesso agli investigatori di risalire al modello dell'auto e a una parte della targa. Fondamentale anche l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e il lavoro svolto con la Motorizzazione civile, grazie ai quali è stato individuato il proprietario del veicolo. Convocato al comando della Polizia locale, il 46enne ha ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente con feriti.