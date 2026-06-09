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La Sapienza, vergogna rossa: il rogo con il volto di Matteo Salvini

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martedì 9 giugno 2026
La Sapienza, vergogna rossa: il rogo con il volto di Matteo Salvini

2' di lettura

Alcuni manifesti con il volto del vicepremier Matteo Salvini sono stati bruciati nella mattinata di maredì 9 giugno all'università La Sapienza nel corso di una manifestazione degli studenti in vista di un corteo "contro guerra, razzismo e sfruttamento" in programma sabato 13, lo stesso giorno in cui a Roma è prevista l'iniziativa sulla remigrazione.

"Dalla Sapienza un segnale chiaro: gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici e andranno verso il Ministero di Salvini - dicono gli studenti di Cambiare Rotta - volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro. Mentre in città sfileranno i cortei per la remigrazione e oro vita, noi scendiamo in piazza con una parola d'ordine chiara. Respingiamoli: l'unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignità".

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"C’è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l’insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. E questi sarebbero i 'tolleranti' e 'accoglienti'? Non mi faccio intimidire da questi gesti. Avanti, con ancora più determinazione", ha commentato sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

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