La Sapienza, vergogna rossa: il rogo con il volto di Matteo Salvini

Alcuni manifesti con il volto del vicepremier Matteo Salvini sono stati bruciati nella mattinata di maredì 9 giugno all'università La Sapienza nel corso di una manifestazione degli studenti in vista di un corteo "contro guerra, razzismo e sfruttamento" in programma sabato 13, lo stesso giorno in cui a Roma è prevista l'iniziativa sulla remigrazione.

"Dalla Sapienza un segnale chiaro: gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici e andranno verso il Ministero di Salvini - dicono gli studenti di Cambiare Rotta - volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro. Mentre in città sfileranno i cortei per la remigrazione e oro vita, noi scendiamo in piazza con una parola d'ordine chiara. Respingiamoli: l'unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignità".