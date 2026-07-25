Luigi Esposito, preso l'assassino: un giovane tunisino, cos'hanno trovato nel casolare

Per l'omicidio del giornalista Luigi 'Luca' Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un uomo ritenuto responsabile del delitto. L'arrestato, un tunisino senza fissa dimora di 26 anni, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Davanti agli inquirenti ha già confessato l'omicidio.

L'intervento dei carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone cacciatori di Puglia. A coordinare le indagini è la Procura di Salerno. Il corpo carbonizzato del giornalista 53enne era stato trovato domenica scorsa in località Cioffi di Eboli.

Il 26enne è incensurato, ma in passato era stato fermato per un controllo, sempre in un casolare della zona. Per questo motivo i carabinieri avevano le foto segnaletiche. Grazie ad una complessa attività di individuazione geo satellitare svolta dai carabinieri di Salerno con il contributo Reparto Indagini Tecniche del Ros, si è compreso che l'uomo si trovava nella località Cioffi, ma la sua individuazione è stata tutt'altro che semplice. Ci sono voluti due giorni di ricerche, svolte anche con il contributo dello squadrone eliportato Cacciatori Puglia per localizzarlo precisamente. Una volta individuato, alla vista dei carabinieri il soggetto ha dapprima tentato la fuga e, successivamente, vedendosi circondato, si è barricato all'interno dell'edificio ma poco dopo è stato fermato dai militari.

Il blitz è scattato nella notte appena trascorsa, quando i carabinieri di Salerno hanno individuato il killer tunisino del giornalista in un casolare abbandonato non lontano dal luogo dove era stato ritrovato il cadavere. E' svolta, dunque, nel delitto di Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsi in un terreno agricolo nei pressi di località Cioffi di Eboli, nel Salernitano, dopo l'allarme lanciato per un incendio di sterpaglie.

Lo straniero è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno. Ancora non chiaro il movente dell'omicidio. L'assassino è stato trovato con le carte di credito della vittima.

C'è attesa anche per gli esiti dell'autopsia, eseguita ieri all'ospedale di Eboli, da cui sarebbe emerso che il giornalista potrebbe essere stato picchiato, soffocato e, poi, dato alle fiamme. Aspetti che saranno resi ufficiali soltanto quando sarà consegnata agli inquirenti la relazione dell'esame irripetibile. Tra le ipotesi, quella che il corpo di Esposito possa essere stato incendiato mentre il professionista era ancora in vita.