Vuoi essere segretario di un Senatore? Aperto il bando: ecco le cifre dello stipendio

Vuoi essere il segretario di un parlamentare? Ora è possibile: il Senato ha infatti appena varato una nuova selezione pubblica per puntellare gli uffici con figure professionali dal profilo giuridico, economico e tecnico. Un bando per assegnare complessivamente 30 posti di lavoro.

Le opportunità previste dal concorso 2026 sono suddivise in cinque differenti specializzazioni. La quota più consistente riguarda i documentaristi di indirizzo giuridico, per i quali sono disponibili 12 posizioni, seguiti dagli 8 documentaristi con competenze economiche. Completano il quadro 6 posti da tecnico informatico, 2 da tecnico edile-strutturale e altrettanti da tecnico impiantistico.

Gli aspiranti segretari parlamentari dovranno scegliere un solo profilo al momento della candidatura. Le graduatorie finali saranno dunque cinque, anche se il regolamento contempla la possibilità di recuperare eventuali posti rimasti scoperti ricorrendo agli idonei presenti negli altri elenchi.

Per partecipare bisogna essere cittadini italiani, godere pienamente dei diritti civili e politici e avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti alla pubblicazione del bando. Necessaria anche l'idoneità fisica alle mansioni. Sul fronte dei titoli di studio è richiesta almeno una laurea triennale conseguita con una votazione non inferiore a 105/110. Il limite di voto decade, invece, per chi dispone di una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento.

C'è poi una scadenza da segnare in agenda: le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale del Senato entro le 18 del 27 agosto 2026. Per accedere serviranno Spid o carta d'identità elettronica, mentre la partecipazione prevede un contributo di segreteria da 30 euro, da pagare attraverso PagoPA.

La strada verso l'assunzione potrebbe iniziare con una preselezione, prevista qualora il numero delle candidature superasse quota 450, ossia quindici volte i posti disponibili per ciascun profilo. In quel caso gli aspiranti dovranno affrontare 50 domande a risposta multipla in 50 minuti su Costituzione e regolamento del Senato. Ogni risposta corretta vale un punto, mentre gli errori comportano una penalizzazione di 0,30 punti e le risposte omesse di 0,20. Il risultato servirà soltanto per accedere alla fase successiva e non peserà sulla graduatoria conclusiva.

A quel punto entreranno in gioco due prove scritte, differenziate a seconda della specializzazione scelta, nelle quali sarà necessario ottenere almeno 49 punti su 70. Per chi supera lo scoglio ci saranno infine colloqui orali e prove tecniche, con verifiche anche sulla conoscenza dell'inglese, sull'informatica e sulle capacità pratiche richieste dal ruolo.

Particolarmente interessante il capitolo stipendio. La retribuzione iniziale prevista è di 45.546 euro lordi all'anno, ma la progressione di carriera può far lievitare sensibilmente la cifra: al dodicesimo anno si arriva a 73.263 euro, mentre al ventiquattresimo si possono raggiungere 136.209 euro lordi annui. Una crescita collegata all'anzianità e alle valutazioni professionali che rende il concorso particolarmente appetibile anche dal punto di vista economico.