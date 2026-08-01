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Mario Balotelli, lezione alla sinistra su Ceuta: "Italia agli italiani, Africa agli africani"

sabato 1 agosto 2026
Mario Balotelli, lezione alla sinistra su Ceuta: "Italia agli italiani, Africa agli africani"

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"Ceuta? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO". A dirlo non è un esponente di centrodestra, ma Mario Balotelli. Il calciatore italiano di origini africane, da sempre impegnato in battaglie contro il razzismo, vuole però mettere le cose in chiaro su quanto sta accadendo a Ceuta. 

E così, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dice la sua. A lungo bersaglio di cori razzisti e insulti nel corso della sua carriera calcistica in Italia e all'estero, l'attaccante non ha negato di avere idee simili a quelle di Matteo Salvini. Tempo fa commentando una diretta del leader della Lega, Balotelli affermò che il ministro "dice anche cose giuste". E ancora: "Chi segue l'Europa davvero non ama l'Italia". Durante il lockdown del 2021 invece scrisse esplicitamente: "Non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai", criticando però la gestione della pandemia da parte della classe politica italiana.

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Intanto il ministro degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di una conferenza stampa riportata dai media spagnoli, ha voluto rassicurare: "I mezzi e le risorse necessarie sono stati immediatamente messi in atto. In meno di 48 ore, la situazione a Ceuta è completamente cambiata e si sta ripristinando la normalità". 

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