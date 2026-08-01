Kimi Antonelli, smacco a Charles Leclerc: demolito il record sui kart in Sardegna

Difficile mettere in pausa la passione per i motori. E così Kimi Antonelli, anche se si trova in "ferie", non rinuncia a correre. In Costa Smeralda, la celebre "Pista dei Campioni" di Baja Sardinia, ad Arzachena, è andata in scena la sfida Ferrari-Mercedes. Antonelli ha infatti deciso di competere sui kart con Charles Leclerc. L'obiettivo? Sfidare a distanza il tempo stabilito in precedenza dal pilota monegasco.

Quest'ultimo aveva registrato un ottimo 43" netto, ma Antonelli è riuscito a fermare il cronometro a un impressionante 42"827 e conquistando il nuovo record del tracciato. D'altronde Antonelli è stato due volte campione europeo di kart nella categoria OK.

In ogni caso, primato conquistato, Kimi può godersi ancora un po' di relax. Saranno infatti tre le domeniche consecutive di riposo del circus della Formula 1 nel mese di agosto: il rientro in pista è previsto per il fine settimana del 23 agosto sul tracciato di Zandvoort in Olanda. Il 6 settembre poi è il turno della gara italiana di Monza. Intanto il Cavallino ha annunciato il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1.