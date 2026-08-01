Elly Schlein, "facciamo come la Colombia!": il folle piano anti-caldo

«Non spegni il sole se gli spari addosso», andiamo a pescare nella discografia degli Assalti Frontali, così la cifra ideologica è la medesima, per raccontare l’ultimo colpo di coda di luglio, contro la canicola, del Pd. Il nemico è la calura. La colpa chiaramente del governo. La mattinata è già torrida quando la leader Elly Schlein scaglia, sui social, il suo messaggio avverso al caldo. La segreteria dem ieri ha lanciato a Roma, precisamente al Giardino Galafati al Pigneto, “Le proposte del Partito democratico per difenderci dalle ondate di calore”. Assieme alla Schlein la deputata Chiara Braga, l’europarlamentare Annalisa Corrado, la già presidente di Legambiente Rossella Muroni e Caterina Sarafatti, amministratore delegato per l’inclusione e la leadership globale del C40Cities. Padrone di casa l’immancabile sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

TERRORE CLIMATICO

«Questo caldo non è normale. E no, non dobbiamo abituarci, come dice qualcuno a destra. Dobbiamo prepararci», eccola la numero uno dei dem che nonostante le temperature ha sferrato il suo attacco all’esecutivo Meloni presentando il Piano Caldo del Pd. Parte con il terrore climatico. «Sono già 12mila i morti in Europa per questa ultima ondata di calore e purtroppo l’emergenza climatica continua a fare vittime anche nel nostro Paese. Pensate soprattutto alle persone anziane che con questo caldo hanno paura a uscire di casa». Poco importa se l’ambientalista Bjørn Lomborg fa notare che negli ultimi 100 anni i decessi per eventi climatici estremi siano crollati del 97%. E forse ai dem importa ancora meno se a livello globale «dal 2000 al 2019 il 91% dei decessi prodotti da temperature estreme è stato provocato dal freddo e solo il 9% dal caldo», come ha ricordato alle nostre colonne Luigi Mariani, docente di Agrometeorologia. Mancano solo i soliti consigli per affrontare l’estate: non uscire nelle ore centrali del giorno, bere molta acqua e cibi leggeri.

Poi arriva il momento alberi. «Possono aiutare a ridurre le temperature delle nostre città. È successo in Colombia, a Medellín, dove hanno deciso di ridisegnare la città facendola attraversare da 40 corridoi verdi e questo ha aiutato a ridurre di 2° gradi la temperatura media in città». Un rilancio, quindi, della festa degli alberi introdotta dall’allora ministro Guido Bacelli nel 1899 e diventata legge, con Regio decreto, durante il fascismo il 30 dicembre 1923. Oppure la Schlein preferisce rifarsi ad Amintore Fanfani che quando era ministro dell’Agricoltura, nel 1951, indicò con una circolare denominata “Festa dell’Albero” la data in cui svolgere la ricorrenza: il 21 novembre.