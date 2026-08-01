Monza, compra un'insalata al supermercato: uno choc, cosa trova al suo interno

Una vicenda incredibile, ma del tutto vera, che arriva dalla Brianza. Un'insalata, di quelle che si comprano al banco del fresco al supermercato, che racchiudeva una peculiare sorpresa: un rospo smeraldino.

Il piccolo anfibio era riuscito a superare indenne un viaggio decisamente movimentato, passando inosservato durante la raccolta e la preparazione della verdura, fino all'esposizione nel punto vendita. Nemmeno la cliente che aveva acquistato l'insalata si era accorta dell'insolita presenza. La scoperta è arrivata soltanto a casa, quando la donna, chiamata Antonia con un nome di fantasia, ha iniziato a preparare le foglie: proprio in quel momento è comparso il minuscolo ospite.

Superato lo stupore, Antonia ha deciso di proteggerlo. Senza afferrarlo direttamente con le mani, per evitare di danneggiarlo, lo ha spostato aiutandosi con due pezzi di cartone e sistemato temporaneamente in un contenitore di plastica, coperto con una retina e con poca acqua sul fondo. Poi si è messa alla ricerca di qualcuno in grado di occuparsene.

La segnalazione ha raggiunto l'Enpa di Monza e le Guardie Ecologiche Volontarie, che sono intervenute per recuperare l'animale e affidarlo al parco canile cittadino, gestito dall'Ente Nazionale Protezione Animali. Qui una volontaria ha riconosciuto il curioso protagonista: un giovane rospo smeraldino, Bufotes balearicus, specie protetta presente anche nel territorio del Parco di Monza.

Per l'anfibio è così arrivato il lieto fine. È stato liberato nello stagno dell'oasi di biodiversità del parco canile, habitat adatto alle sue caratteristiche e dove potrà proseguire la propria vita.

Antonia, nel frattempo, ha informato dell'accaduto anche il supermercato, senza sollevare polemiche. Alla fine, per lei, resta soprattutto la soddisfazione di aver trasformato una sorpresa decisamente fuori dal comune nel salvataggio di una piccola vita.