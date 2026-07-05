Tessera sanitaria, la truffa: sms e email, come ti rubano tutto

Circolano in questi giorni false comunicazioni, via e-mail e sms, che utilizzano il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la Tessera Sanitaria. A rendere nota la truffa in corso è lo stesso ministero sul proprio sito web, precisando che "si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, non di comunicazioni ufficiali".

Le comunicazioni fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della Tessera Sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Il ministero precisa che non invia comunicazioni con link per il rinnovo della Tessera Sanitaria né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Il ministero ricorda che la Tessera Sanitaria ha una validità di sei anni e che la nuova Tessera viene inviata automaticamente alla scadenza. Eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell'Agenzia delle Entrate. Si raccomanda pertanto "di non cliccare sui link contenuti nelle comunicazioni sospette, non fornire dati personali, sensibili o di pagamento e cancellare immediatamente il messaggio".