Adani vede Shakira, "madre mia...": secondi d'imbarazzo in diretta su Rai 1

Calcio ma non solo ai Mondiali in corso in Usa, Messico e Canada. In tribuna è affollamento di vip e superstar e quando al regia internazionale inquadra Shakira, la splendida, raggiante popstar colombiana sugli spalti per assistere al match degli ottavi tra Argentina e Capo Verde, impazzisce anche Lele Adani.

Ai microfoni di Rai 1 per seguire il match tra l'Albiceleste e i sorprendenti africani (in grado di spaventare i campioni del mondo fino al 120', perdendo per 3-2 solo ai supplementari), il commentatore ed ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter sembra dare di gomito al sodale Alberto Rimedio, il più compassato e istituzionale telecronista.

"Shakira!", si scalda Lele. "Eh sì...", nicchia Alberto. Niente da fare, Adani ormai è partito: "Che aura, magica. Eh? Che livello che ha Shakira! Madre mia...". "Non segue la Colombia? La vedrà", è il disperato tentativo di Rimedio di riportare tutto su binari calcistici. Fortunatamente, anche Adani si placa e non deraglia, tornando a concentrarsi sul pallone. E intanto su X la breve clip di Adani "shakirato" diventa virale su X.

Pochi minuti prima, la telecronaca aveva già registrato peraltro un picco emozionale assai discusso sui social. Colpa del gol dell'1-0 firmato da Leo Messi, bellissimo, e del commento infervorato di Adani. Talmente entusiasta da obbligare Rimedio prima ad ascoltare in silenzio per un minuto o giù di lì e poi a mettere in "panchina" il compagno, con una sola frase: "... e visto che ogni altra parola sarebbe superflua, ce lo godiamo in silenzio il replay".