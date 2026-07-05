Meloni, la retata e il pugno durissimo contro i maranza del Colosseo: "Lo Stato c'è"

Oltre 350 identificati, 10 arresti e 9 denunciati. È il bilancio del blitz di carabinieri e polizia di stato al Colosseo su indicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, contro le gang giovanili e i fenomeni di microcriminalità, degrado e disturbo alla quiete pubblica. Dalle 18 di venerdì le forze dell’ordine hanno cinturato tutta l’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali.

Chiuse tutte le direttrici. Centinaia le identificazioni di persone quasi tutte extra comunitarie. Arresti e denunce per reati che vanno dal possesso di coltello a serramanico, tirapugni, rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, divieto di sorvolo, esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, droga e furto aggravato. I controlli proseguiranno nelle prossime ore anche per la concomitanza con partite di calcio dei Mondiali 2026 che vedono scendere in campo squadre riconducibili a Paesi africani le cui comunità potrebbero «dar vita a manifestazioni di giubilo sportivo in grado di generare disturbo alla quiete dei luoghi e dei frequentatori degli stessi» fa sapere il Viminale.