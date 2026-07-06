Lo scontrino folle dell'estate: 3 euro per il neonato

Ha dovuto pagare un supplemento di 3 euro per portare la figlia di 17 mesi sulla spiaggia. È successo sul litorale domizio, ma in poco tempo la polemica sui costi applicati negli stabilimenti balneari della provincia di Caserta, ha travalicato la regione favorita dai social.

A raccontare l’episodio è stato un padre che, dopo una giornata trascorsa in un lido di Ischitella, frazione di Castel Volturno, ha deciso di rivolgersi a Francesco Emilio Borrelli, deputato da anni impegnato nella raccolta di segnalazioni riguardanti presunti abusi, disservizi e violazioni dei diritti dei cittadini. Nel messaggio inviato al parlamentare, accompagnato dallo scontrino fiscale, il cittadino racconta il proprio stupore.

«È possibile che abbia dovuto pagare 3 euro di supplemento, oltre ai 30 euro per un ombrellone e due lettini, per l'ingresso in spiaggia di mia figlia di 17 mesi? È legale tutto ciò?». Dallo scontrino emerge un importo complessivo di 33 euro: 10 euro per l'ombrellone, 20 euro per due lettini e una voce aggiuntiva indicata come “Baby”, pari a 3 euro. La segnalazione è stata rilanciata e numerosi utenti hanno raccontato episodi simili verificatisi in altri stabilimenti balneari del litorale campano.