Roma, due gelati 44 euro: lo scontrino choc, cos'è successo

Due gelati 44 euro: lo scontrino choc arriva da Roma. A denunciare l'accaduto una turista americana, dalla Florida, che nel gruppo Facebook "Rome Travel Tips-Italy–Sistine Chapel–Colosseum-Vatican" ha parlato di "trappola per turisti" e ha raccontato: "Abbiamo chiesto due coppette. Ci ha dato la misura più piccola e ci ha detto che avevamo tre palline”. Poi però, stando alla versione della donna, la commessa avrebbe iniziato ad aggiungere ingredienti extra, "come cannoli e macarons, suggerendo che fossero gratis”.

E, a seguire, l'incredibile scoperta alla cassa: "Siamo andati a pagare e costavano 44 euro, due gelati. Sembrava che avesse detto 14 dollari, quindi non me ne sono accorta finché non ho guardato lo scontrino”. Dal conto finale non risulterebbero due coppette ma due coni maxi al prezzo di 12 euro l’uno a cui si aggiungono 2 euro a testa per la panna, 6 euro totali per i macarons e altri 10 per i due cannolini al pistacchio. La turista e il suo compagno, inoltre, avrebbero mangiato in piedi, senza neppure sedersi.