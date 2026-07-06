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Angelo Bonelli fuori controllo: Meloni killer della natura

lunedì 6 luglio 2026
Angelo Bonelli fuori controllo: Meloni killer della natura

1' di lettura

Angelo Bonelli, leader di Avs, è scatenato sul ddl sulla caccia all’esame del Parlamento. «Meloni fermi la legge sulla caccia se non vuole passare alla storia come una killer della natura, perché la legge voluta anche dal suo partito definisce la caccia come attività “utile alla conservazione” e trasforma i cacciatori in “bioregolatori”, ma la realtà è che si tratta di un vero e proprio attacco alla natura e alla biodiversità. Non si puo' sacrificare il patrimonio faunistico per inseguire qualche voto nel mondo venatorio».

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angelo bonelli

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