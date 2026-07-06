Controffensiva a suon di bufale

Non sempre i pm aggressivi sono anche buoni avvocati. Attaccare a testa bassa è diverso da difendere con lucidità. Per un’attività sono sufficienti furore inquisitorio e una parvenza di prova in grado di reggere a un’impressione superficiale, per l’altra servono visione d’insieme e capacità di contestualizzare. Marco Travaglio è specializzato nel primo lavoro. La sua tecnica è rodata: prende un elemento parziale della realtà, lo sviluppa magistralmente e però lo vende come quadro complessivo; da qui l’inganno e il cattivo servizio alla verità e ai suoi lettori. Ma veniamo alle falsità sciorinate nel suo editoriale di ieri in materia di gestione della pandemia e commissione Covid. La bufala più clamorosa è l’ostinata difesa dell’annullamento della mega fornitura di mascherine alla società Jc Electronic decisa commissario Domenico Arcuri e per il quale lo Stato è stato condannato dal Tribunale di Roma a un risarcimento di 203 milioni di euro, che sarebbero divenuti 250 contando gli interessi. Il governo, dopo aver appellato per avere margini di trattativa, con il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato ha concordato con il creditore la chiusura della vicenda con un pagamento di cento milioni, meno della metà del dovuto. Travaglio lo ritiene un favore alla società anziché ai contribuenti e insiste a difendere il commissario, sostenendo che è stato assolto. Omette però di ricordare la motivazione scritta dai giudici: «non si può avere la certezza, ma solo il sospetto, che Arcuri avesse interesse a creare un’esclusiva alle importazioni a favore dei broker gestiti da Mario Benotti», l’uomo con cui scambiava decine di messaggi al giorno. Omette anche di ricordare che il commissario fece saltare la commessa giustificandosi con il fatto che il materiale fosse difettoso mentre ci sono certificazioni che provano il contrario.

BANALIZZARE TUTTO

Nel Travaglio della verità, il giornalista tenta poi di banalizzare la vicenda di Luca Di Donna, l’ex collega di Conte presso lo studio di Guido Alpa che riuscì a far pagare dalla società Adaltis srl alla sua collaboratrice praticante fatture per 454mila euro per attività legali di routine, roba da mezza giornata. Il sospetto, avvalorato in commissione Covid dai dirigenti della ditta, è che si trattasse di una sorta di provvigione per avere favorito delle commesse, spendendo il nome di Giuseppi. Per il Fatto però non sussistono legami tra Conte e Di Donna, dopo che il grillino è diventato premier. Ci sono intercettazioni tra Di Donna e Alpa che però raccontano un’altra storia; e poi non si capisce perché il capo di M5S non denunci oggi l’ex collega per aver speso il suo nome senza essere autorizzato da lui. Poi le balle minori, pure falsificazioni da magliaro. Travaglio nega che il governo Conte a inizio pandemia abbia scelto di importare quasi tutte le mascherine dalla Cina, ignorando la gran parte degli imprenditori italiani che si offrivano. «Ne abbiamo importate da Pechino solo il 7%», bluffa il giornalista; che per arrivare alla cifra utilizza tutti i tre anni di pandemia. La realtà invece è che all’inizio dell’emergenza, la maxi commessa da un miliardo e duecento milioni a consorzi cinesi sconosciuti copriva circa il 90% degli ordinativi fatti da Arcuri.