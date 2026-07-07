Rimini, armato di coltello rapina una turista: arrestato 22enne egiziano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno fermato un 22enne di origine egiziana, ritenuto responsabile di una rapina aggravata in concorso consumata ai danni di un turista. L'allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane ha avvicinato la vittima strappandole con forza una collana d'oro dal collo, spalleggiato da alcuni complici che, per assicurarsi la fuga, hanno brandito un coltello puntandolo contro il malcapitato tentando di colpirlo al volto.

Al tempestivo arrivo delle pattuglie i malviventi si erano già dileguati. I militari hanno subito prestato i primi soccorsi alla vittima. Sono state avviate le indagini attraverso la raccolta delle testimonianze e dall'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza individuati nelle adiacenze. I carabinieri sono riusciti a ottenere una descrizione accurata dell'autore del reato, subito diramata a tutte le pattuglie in movimento, estendendo le ricerche a tutte le auto. Il presunto rapinatore, un 22enne, è stato individuato poco dopo e bloccato nei pressi della spiaggia 107.