Federico Quaranta aggredito a Milano: "Chi erano quei tre ragazzi", il durissimo sfogo del presentatore

Federico Quaranta ha raccontato sui social la drammatica esperienza vissuta nella notte a Milano, dove è stato vittima di un tentativo di rapina mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo con la figlia. Il conduttore televisivo e divulgatore culturale ha spiegato di essere stato avvicinato da tre ragazzi molto giovani che avrebbero cercato di portargli via gli effetti personali.

Di fronte all'aggressione ha deciso di reagire, una scelta che lui stesso, a mente fredda, riconosce essere stata estremamente rischiosa. «Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano. Ho rischiato grosso, ma è andata bene. Forse sarebbe stato meglio lasciare il bottino. Poteva andare molto peggio», ha scritto, sottolineando come l'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.



Tra gli oggetti che i tre giovani avrebbero tentato di sottrargli c'era anche un vecchio orologio Omega appartenuto al padre, un bene dal grande valore affettivo ma non, secondo Quaranta, il vero motivo dell'aggressione. «Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto per uno zaino. Per una valigia», ha spiegato nel suo lungo sfogo, invitando a guardare oltre il semplice fatto di cronaca.



Il conduttore ha infatti trasformato il racconto dell'accaduto in una riflessione più ampia sulla realtà sociale di Milano, descrivendo una città attraversata da profonde contraddizioni, dove convivono lusso, emarginazione e crescente disagio. Nel suo post paragona il capoluogo lombardo a una moderna Commedia dantesca, con un centro sempre più ricco e protetto e periferie nelle quali mancano opportunità e prospettive. Anche la descrizione dei tre aggressori, definiti «ragazzi coperti di brand», diventa il simbolo di una società in cui, secondo Quaranta, l'apparenza rischia di sostituire l'identità e il desiderio di possedere prende il sopravvento sul senso di appartenenza.



A colpirlo maggiormente, racconta, non è stato tanto il tentativo di rapina quanto la consapevolezza del contesto sociale che avrebbe generato un episodio simile. «Una società è povera non quando produce molti poveri, ma quando genera sempre più persone convinte che l'unico modo di esistere sia togliere qualcosa a qualcun altro», conclude il conduttore, definendo quanto accaduto il fallimento di un modello di convivenza che riguarda tutti. Fortunatamente l'aggressione non ha avuto conseguenze fisiche gravi, ma il suo racconto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle grandi città e sul crescente disagio che coinvolge una parte delle nuove generazioni.