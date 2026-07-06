Verona, tenta di accoltellare uno sconosciuto alle spalle: chi finisce in manette

Un 28enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri nel Veronese per aver tentato di colpire alle spalle con un lungo coltello da cucina uno sconosciuto di 51 anni per strada. L'intervento dei militari della Stazione di Nogara risale a domenica notte, quando hanno ricevuto la segnalazione di un'aggressione. All'arrivo, era in corso una colluttazione tra due uomini, con il più giovane che impugnava la lama e l'altro che tentava di disarmarlo.

Il 28enne, che è poi risultato essere già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio, era molto agitato e probabilmente sotto l'effetto di alcol o sostanze: dopo aver tirato una testata alla saracinesca di un negozio e insultato i militari, avrebbe anche tentato di spintonarli contro a un muro per evitare di essere bloccato. Stando a una ricostruzione dell'accaduto, il 51enne stava per entrare in un ristorante dopo il turno di lavoro, quando il ragazzo, mai visto prima, avrebbe tentato di colpirlo alle spalle con un coltello. In particolare l'uomo sarebbe riuscito a sventare l'aggressione, notando il riflesso della lama sulla vetrata della porta del ristorante, riuscendo a voltarsi in tempo, disarmando il ragazzo.