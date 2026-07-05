Milano, il gambiano accoltellatore: "Mi sono divertito, esco e lo rifaccio"

"Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.
Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, il ragazzo "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase", ha aggredito la vittima "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. Sul conto del ragazzo di origini africane è emerso un inquietante precedente risalente al 2023: Saidilly, all'epoca 19enne, era stato fermato a Leeds, in Inghilterra, per aver accoltellato un uomo durante un tentativo di rapina. La sua famiglia, residente in Veneto, esclude che soffra di problemi psichici, come ipotizzato dopo la folle aggressione di sabato mattina in via Capecelatro, in zona San Siro. Saidilly, nato a Conegliano Veneto (Treviso) aveva fatto perdere le proprie tracce da diversi giorni, senza contatti con la famiglia.
4 di Sera, Antonio ha fermato il gambiano accoltellatore di Milano: "Aveva il passamontagna""Io ero di spalle e stavo leggendo il giornale, a un certo punto una ragazza che era di fronte a me si è alz...
Il giovane gambiano sarà interrogato domani mattina dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. Il pm Elio Ramondini ha inoltrato la richiesta di convalida dell'arresto ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del bar dove Gerardo P. è stato colpito con 20 coltellate.
Milano, il gambiano accoltellatore è Lamin Saidilly: cos'aveva in tasca, il precedente del 2023C'è un precedente inquietante nel passato del 22enne Lamin Saidilly, il gambiano che sabato mattina poco dopo...
La vittima si trova ricoverato all'ospedale Niguarda ed è in condizioni stabili ma ancora sedato. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi che resta al momento riservata. Le coltellate hanno causato lesioni interne.