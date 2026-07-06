Lamin Saidilly, censurate le origini gambiane: l'ultima "trovata" di Repubblica

Quali pesi e quali misure vengono messe sull’appartenenza? Dipende. Ci sono episodi in cui l’origine è il centro di ogni ragionamento sociale. Il caso questa volta è quello del bar La Giada, in zona San Siro. Sabato mattina un 55enne è stato accoltellato ripetutamente da Lamin Saidilly. Il 22enne è nato a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, e abbiamo assistito a capriole lessicali per celare l’origina gambiana del giovane. Sui profili del Corriere della Sera viene ripetuto che Saidilly è di nazionalità italiana, solo dopo è stato detto dell’origine gambiana. Su La Stampa, inizialmente, si parlava genericamente di un italiano. Se abbiamo imparato la lezione, la “geolocalizzazione” del tentato omicida dev’essere fatta solo ed esclusivamente verso il suo luogo di nascita, ovvero l’Italia.

Milano, Matone senza pietà sul gambiano: "Prima che sia troppo tardi" Sangue a Milano. L'azione criminale del 22enne gambiano ha suscitato lo sdegno di molti osservatori politici. Tra cu...

La plastica rappresentazione anti-remigrazionista che fuoriesce dai media ce la fornisce la Repubblica. A caldo il quotidiano racconta la vicenda evidenziando come «un 22enne di Conegliano Veneto» ha colpito un 55enne «alle spalle senza alcun motivo apparente». Ma, rimanendo su Facebook, abbassando lo sguardo di qualche riga leggiamo che «a bloccarlo - il 22enne, ndr - sono stati il padre della vittima e alcuni clienti del bar, tra cui due uomini egiziani: uno gli ha tolto il coltello, l’altro lo ha immobilizzato fino all’arrivo della polizia». Dire che il duo proveniente dall’Egitto è stato coraggioso sarebbe riduttivo. Ma qui l’elemento d’appartenenza, la provenienza dal Nordafricana, diventa esso stesso la notizia.