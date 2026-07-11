Autovelox, la rivoluzione: ecco cosa accadrà dalla mezzanotte di oggi

La novità più rilevante riguarda proprio l'introduzione di regole certe. Il Codice della strada prevedeva l'omologazione già dal 1992, ma mancava una procedura concreta per ottenerla. Nel tempo il ministero aveva quindi rilasciato soltanto approvazioni. Una distinzione che la Cassazione, con numerose pronunce successive all'ordinanza n. 10505 del 2024, ha giudicato fondamentale, ribadendo che approvazione e omologazione non possono essere considerate equivalenti.

Il provvedimento chiarisce un nodo giuridico che per anni ha alimentato contestazioni e ricorsi . L'Allegato B del decreto richiama infatti 25 modelli ritenuti conformi ai requisiti richiesti. Gli apparecchi che corrispondono esattamente a quei prototipi vengono considerati omologati. Non si tratta però di una verifica effettuata singolarmente su ciascun dispositivo: il riconoscimento riguarda il modello di riferimento, a condizione che ogni apparecchio sia identico alla versione approvata, correttamente tarato e sottoposto ai controlli previsti.

In futuro ogni nuovo prototipo dovrà ottenere l'omologazione prima dell'utilizzo. Inoltre ciascun apparecchio dovrà essere sottoposto a taratura iniziale e a verifiche periodiche almeno annuali. In caso di certificazioni scadute o controlli non superati, il dispositivo non potrà essere utilizzato. Previsti anche maggiori standard di sicurezza per i dati raccolti, con fotografie e informazioni protette da sistemi di crittografia e firma digitale, mentre nelle immagini frontali saranno oscurati i volti delle persone riprese.

Restano però le incognite legate ai 1.204 apparecchi esclusi. Il loro stop non implica malfunzionamenti nella rilevazione della velocità, ma soltanto l'assenza dei requisiti amministrativi richiesti dalla nuova disciplina. Fino al completamento dell'iter di omologazione non potranno essere impiegati per contestare infrazioni.

"Siamo all’inizio dell’esodo estivo, speriamo che non passi il messaggio che si può correre", avverte Altamura. "Il rischio è che spegnerli dove servono diventi un “liberi tutti”". Tra i sistemi interessati figurano anche numerosi Tutor autostradali di vecchia generazione. "Da una ricognizione, andranno fermati quelli di vecchia generazione, approvati tra il 2004 e il maggio 2017, su almeno 83 tratte delle A1, A4, A13, A14 e A16".

Una prospettiva che preoccupa le associazioni impegnate nella sicurezza stradale. "Questi sistemi hanno salvato migliaia di vite", ricorda Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione dedicata al figlio Lorenzo. Per Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, si tratta di una "deregulation improvvisa, anche perché il Tutor è percepito dai guidatori come più equo: misura la velocità media lungo un tratto, non in un solo istante".