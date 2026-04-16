Autovelox e intelligenza artificiale: multe, perché siamo rovinati

Le telecamere in questione riescono a "catturare" immagini nitidissime attraverso il parabrezza di qualsiasi veicolo sia grazie all'altissima definizione di cui sono dotate sia grazie a un flash a infrarossi . La tecnologia funziona 24 ore su 24, di giorno e di notte, e in qualsiasi condizione atmosferica, quindi anche con pioggia, nebbia o sole molto forte. L'algoritmo dell'IA è stato pensato soprattutto per due infrazioni specifiche: l'uso del cellulare mentre si è al volante e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza non solo da parte del conducente ma anche da parte delle altre persone a bordo. A finanziare il progetto i costi di recupero della sicurezza stradale della polizia del Sussex, inclusi i proventi dei corsi di rieducazione stradale.

Tuttavia, secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, "purtroppo quella che era la regola generale di contestazione immediata di un'infrazione è diventata un'eccezione. Oggi si usano quasi esclusivamente postazioni fisse di rilevamento automatico. I controlli da remoto hanno sostituito i vigili. Un pericoloso passo indietro sul fronte della sicurezza, dato che se un automobilista sta andando troppo forte o sta usando il cellulare, è in quel momento che costituisce un pericolo per la circolazione e che dovrebbe essere fermato e multato - ha spieghato all'Adnkronos -. Far pervenire una multa 90 giorni dopo è certo meglio di niente, ma non serve ad impedire gli incidenti. Insomma, si punisce a posteriori, quando spesso è troppo tardi. Per il resto qualunque mezzo utilizzato può andare bene a condizione che si rispettino due principi: che l'apparecchio sia omologato dal ministero e che sia sempre garantito il diritto di difesa e la privacy del consumatore. Basta, ad esempio, con le foto che, per dimostrare che si è passati con il rosso, mostrano il veicolo con solo le due ruote anteriori oltre la linea d’arresto".