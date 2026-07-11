Patente, "sospensione breve": sospesa già durante il controllo, ecco quando

Automobilisti, occhio: la vostra patente può essere ritirata anche solo per pochi giorni, in caso di infrazioni gravi. Una norma contenuta nel nuovo Codice della Strada e che però non è universalmente conosciuta: si sprecano i casi di automobilisti che incappano nel ritiro-lampo del tutto ignari, senza sapere ciò a cui andavano incontro. Le circostanze in cui si può verificare il ritiro breve della patente le spiega nel dettaglio brocardi.it.
La misura si chiama "sospensione breve" ed è prevista dall'articolo 218-ter del Codice della Strada. A differenza della sospensione ordinaria disposta dal prefetto, si tratta di un provvedimento immediato che può scattare direttamente durante il controllo. Il meccanismo riguarda però soltanto i conducenti che hanno già perso parte dei punti della patente.
In particolare, chi dispone di un punteggio compreso tra 10 e 19 punti può subire uno stop alla guida di sette giorni. Se invece il saldo è inferiore a 10 punti, il periodo sale a quindici giorni. Le conseguenze diventano ancora più pesanti quando dall'infrazione deriva un incidente: in quel caso la durata raddoppia, arrivando rispettivamente a 14 o 30 giorni.
Il ritiro può essere effettuato direttamente dagli agenti accertatori, che trattengono il documento fino alla fine del periodo di sospensione. La norma, tuttavia, non interessa chi conserva almeno 20 punti sulla patente, circostanza che restringe notevolmente la platea dei destinatari.
Un elemento decisivo riguarda le modalità di accertamento. Per applicare la sospensione breve è infatti necessario che il conducente venga identificato nell'immediatezza dei fatti o comunque in un contesto strettamente collegato all'accertamento. Per questo motivo la misura trova applicazione soprattutto nei controlli su strada effettuati dalle forze dell'ordine.
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Più complessa, invece, la situazione delle violazioni rilevate da autovelox, tutor e telecamere. In questi casi l'indicazione successiva del conducente non è sempre sufficiente per far scattare automaticamente il ritiro-lampo della patente.
Tra le infrazioni che possono portare alla sospensione breve figurano il passaggio con il semaforo rosso, la guida contromano, il mancato rispetto della precedenza, i sorpassi vietati, l'uso del cellulare al volante, il mancato utilizzo di casco o cinture di sicurezza, alcune violazioni in autostrada e il mancato rispetto della precedenza ai pedoni. L'obiettivo del legislatore è colpire con maggiore rapidità quei comportamenti che mettono più seriamente a rischio la sicurezza stradale.