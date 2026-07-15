Cervino e Bianco, "le Alpi si sbriciolano, ci fermiamo": lo stop delle guide

"Di qui non si sale più, non con noi": le guide di Zermatt, sul versante svizzero del Cervino, dicono stop alle scalate. Il rischio, col caldo anomalo delle ultime settimane, è che le rocce finiscano per sgretolarsi provocando incidenti mortali. La scorsa domenica, due alpinisti sono precipitati da 4.030 metri proprio a causa delle rocce instabili. Due settimane fa, invece, la montagna si è letteralmente "sciolta", con cascate d’acqua formate dalla neve che spariva oltre i 4.000 metri.

Stessa cautela anche in Italia. Ezio Marlier, presidente delle guide alpine della Valle d’Aosta, ha voluto precisare: "Non c’è alcun divieto, sia chiaro, ma noi guide abbiamo deciso che, sia la via normale italiana del Monte Bianco, dal ghiacciaio del Miage, sia la cresta di Tiefenmatten sulla Dent D’Herens, sono itinerari da non offrire più alla clientela. Non ci sono le condizioni. Tutti gli altri itinerari del massiccio del Bianco sono invece percorribili".