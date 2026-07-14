Allegri al Napoli, subito parole al veleno contro Cardinale: cosa ha detto Max

"È la prima volta che mi capita una presentazione del genere in uno scenario del genere come un teatro che tra l’altro è il più antico al mondo. Sono in una società che è stata sempre in Europa. Squadra abituata a lavorare e sono fortunato a ereditarla da Conte. Sono stato spesso vicino al Napoli". Massimiliano Allegri è sorridente e non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina partenopea.

"Dobbiamo stare dentro tutti gli obiettivi sino a marzo. Questa è una città pazzesca. Ho sentito il calore della gente", dice Max. Che poi nega qualsiasi contatto con la Figc: "Mai". Tornando al Napoli, Allegri afferma: "Il calcio italiano è opinabile e imprevedibile. Abbiamo una rosa importante. Che ha vinto. Possiamo giocare con vari sistemi ma fatemi scoprire i calciatori, perché se ne può parlare solo allenandoli. La vera sfida è essere competitivi e sostenibili". Poi, una battuta su De Bruyne: "Direi che gioca benino, eh...".