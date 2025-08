Meteo, figuraccia Bonelli-Fratoianni: cosa sta accadendo sulle Alpi

Avvertite la Bonelli&Fratoianni, leader in spettacoli comici (stanziali e viaggianti): la compagnia deve modificare la locandina dello show. Da “Fa caldo? La prossima volta vota ecologista”, manifesto diffuso via social a inizio luglio, a “Nevica ad agosto? Grazie della fiducia”. A corredo – ma i creativi della ditta sapranno stupirci – suggeriamo l’immagine dei due con la carota al posto del naso, una sciarpina rossoverde al collo, berretto in testa e bottoncini con le effigi dei propri rappresentanti in Italia e in Europa, dalla Salis in giù (o in su, fate voi), senza dimenticare il Soumahoro eletto con Avs e poi finito nel Gruppo (fritto) Misto. Lo spettacolo dev’essere modificato perché ieri (3 agosto) sulla Marmolada è nevicato perfino a quota 2.500 e salendo a Punta Penia – fra Bolzano e Trento – sembrava Natale. Il termometro è sceso a meno due, ed era parecchio che da quelle parti non faceva così freddo in estate. Sabato poi – tutto documentato anche stavolta da dolomitesmeteo.it – è nevicato pure sul Piz Boè (che tocca anche il Bellunese) e nella zona del rifugio Puez, in Alto Adige.

Nessuno ovviamente ha votato ecologista, anche perché la (Angelo)Bonelli&(Nicola)Fratoianni punta più su attori che vogliono l’abolizione delle carceri o che dal carcere puntano a uscire grazie alle elezioni: semplicemente non è accaduto nulla di quanto preconizzato dagli allarmisti del meteo, gli Angeli, pardon i cavalieri dell’Apocalisse. Anzi, la seconda metà di luglio e l’inizio di agosto sono stati decisamente freschi, soprattutto al Nord. A Milano, per dire, dove secondo la dem Laura Boldrini l’insegna “Generali” installata sulla Torre Hadid era crollata per il caldo – bufala smentita subito dai pompieri oltre che dal buon senso – a luglio la temperatura media è stata di 25,1 gradi, dato diffuso dalle stazioni meteorologiche. Altro che «fiammate a 50 gradi», come scrivevano eccitati a Repubblica! «Il caldo triplica i decessi, 500 morti a Roma e Milano in meno di 10 giorni», numeri sparati a caso e immediatamente sbugiardati dal Sismg, ovvero il sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera.